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Генсек ООН закликав заборонити міжнародним правом "летальні автономні системи озброєння"

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Генсек ООН закликав заборонити міжнародним правом "летальні автономні системи озброєння"

"Летальні автономні системи озброєння" (ЛАСО, Lethal Autonomous Weapon Systems, LAWS) або роботи-вбивці має бути заборонено міжнародним правом, заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш на першому Глобальному діалозі з питань управління штучного інтелекту.

"Машини, які самостійно обирають ціль, атакують її та забирають життя – без людського контролю та розсуду. Це морально огидно. Це політично неприйнятно. І це має бути заборонено міжнародним правом", – зазначив генсек ООН на форумі, який почав цього тижня роботу в Женеві (Швейцарія) за участі 193 країн.

Як сказав Гуттереш, Глобальний діалог присвячено цивільному штучному інтелекту, але ШІ не визнає цієї межі, і його моделі вже потрапили на поле бою.

За його словами, держави вже почали обговорювати цю тему за столом переговорів, але треба пришвидшитися.

"Деякі рішення повинні назавжди залишатися прерогативою людини – і ніщо не є важливішим за рішення про позбавлення людини життя", – підсумував генсек ООН.

 

#оон #дрони #гутерреш #ші
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