Сталий мир в Україні потребує безпекових гарантій, військової присутності партнерів, членства в ЄС та посилення Сил оборони – Сибіга

Пропозиція української сторони щодо завершення війни є цілком реалістичною, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ході панельної дискусії "Зміна ролей: Україна як гарант безпеки Європи, переосмислення залежностей" в Анкарі.

"Українська пропозиція щодо завершення війни є реалістичною та здійсненною. Це шанс для Путіна уникнути колапсу. Він повинен визнати, що ніколи не досягне своїх цілей в Україні на полі бою", – заявив Сибіга, передає пресслужба МЗС.

Міністр також назвав чотири ключові елементи сталого миру для України: юридично зобов'язуючі двосторонні гарантії безпеки з боку США; військову присутність партнерів на території України (boots on the ground) за підтримки США; членство України в ЄС як складову системи гарантій безпеки; а також подальше посилення українських Сил оборони та пакет підтримки для стримування майбутньої російської агресії.

У той же час він наголосив, що Україна зміцнила свої переговорні позиції завдяки посиленні на полі бою, підтримці партнерів та єдності. За його словами, Україна більше не лише потребує захисту – вона стала постачальником безпеки та надійним партнером, який робить внесок у зміцнення міжнародної безпеки, зокрема на Близькому Сході.

"Ми перебуваємо на новому етапі війни, коли вирішальна боротьба точиться в повітрі, а перевагу визначає здатність створювати інновації, розробляти нові види озброєнь і безпілотних технологій. І тут ми просуваємося вперед", – зауважив він.

Сибіга наголосив, що посилення позицій України та вільного світу автоматично означає деградацію впливу Росії в Африці, країнах Глобального Півдня та Центральній Азії. За словами міністра, рецепт завершення війни полягає у підвищенні для Росії ціни подальшої агресії через санкції, використання заморожених активів та міжнародну ізоляцію.

"Упродовж 2022-2025 років добовий видобуток нафти в Росії скоротився на 7%, а лише за перші п'ять місяців 2026 року в РФ було зупинено понад 1700 нафтових свердловин", – нагадав він.