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Одна людина загинула, ще 21, в тому числі 5 дітей, постраждала внаслідок серії авіаударів по Харкову

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Одна людина загинула, ще 21, в тому числі 5 дітей, постраждала внаслідок серії авіаударів по Харкову
Фото: https://t.me/police_kh_region

Правоохоронці документують наслідки серії авіаударів, які ЗС РФ завдали у понеділок вдень по Шевченківському району Харкова, є загиблий і постраждалі, найменшій з яких 10 місяців.

"Загинув чоловік. Ще 21 людина постраждала, серед них – п'ятеро дітей. Найменшій постраждалій – 10 місяців", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури

Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема СТО, автомобілі та інші об'єкти.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Остаточний обсяг руйнувань і пошкоджень, а також інформація про потерпілих уточнюються.

 

#харків #прокуратура #обстріли
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