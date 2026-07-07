Одна людина загинула, ще 21, в тому числі 5 дітей, постраждала внаслідок серії авіаударів по Харкову

Правоохоронці документують наслідки серії авіаударів, які ЗС РФ завдали у понеділок вдень по Шевченківському району Харкова, є загиблий і постраждалі, найменшій з яких 10 місяців.

"Загинув чоловік. Ще 21 людина постраждала, серед них – п'ятеро дітей. Найменшій постраждалій – 10 місяців", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури

Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема СТО, автомобілі та інші об'єкти.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Остаточний обсяг руйнувань і пошкоджень, а також інформація про потерпілих уточнюються.