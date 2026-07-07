Обшуки у виробника дронів "Вирій" пов'язані з можливим завищенням ціни на безпілотники – ДБР

Обшуки у співвласника інтернет-видання "Бабель", власника української компанії-виробника дронів Vyriy Industries Олексія Бабенка пов'язані із можливим завищенням вартості безпілотників, які у 2025 році постачалися державі за багатомільярдними контрактами.

"Слідчі перевіряють можливе штучне завищення вартості безпілотників, які у 2025 році постачалися державі за багатомільярдними контрактами", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі ДБР у вівторок.

За даними Бюро, збільшення ціни могло відбуватися через безпідставне включення до собівартості завищених виробничих, адміністративних та інших витрат.

Компанія Vyriy Industries на своєму офіційному сайті розмістила заяву, в якій наголошує на тому, що проти них та CEO компанії Олексія Бабенка "було розгорнуто скоординовану інформаційну кампанію".

"Сьогодні правоохоронні органи проводять обшуки в компанії. Vyriy Industries співпрацює з уповноваженими органами та надає всю необхідну інформацію в межах чинного законодавства", – йдеться у заяві.

"Компанія не виключає, що одночасна поява інформаційної кампанії та слідчих дій може бути частиною спроб дискредитувати Vyriy Industries. Такі дії можуть бути вигідними як ворогу, так і недоброчесним учасникам ринку з метою зриву постачання дронів Силам оборони України та уповільнення розвитку українського оборонно-промислового комплексу", – йдеться у заяві.

Раніше головна редакторка видання "Бабель" Катерина Коберник повідомила у Фейсбук про те, що співробітники ДБР зранку проводять обшуки у співвласника інтернет-видання "Бабель", власника української компанії-виробника дронів Vyriy Industries Олексія Бабенка, його брата, матері і в самій компанії.

"Зранку ДБР прийшло з обшуками до власника Vyriy Industries і співвласника "Бабеля" Олексія Бабенка, його брата, матері і в компанію. За нашою інформацією його підозрюють у завищенні цін на дрони, фіктивних договорах і тд. Вдома знайшли 3500 доларів і вилучили всю інформацію з телефона", – написала вона у Фейсбуці у вівторок.

В ДБР агентству "Інтерфакс-Україна" тоді підтвердили факт проведення обшуків, не уточнивши деталей.

За словами Коберник, Бабенка називали замовником розслідування "Бабеля" про смерті військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля". "Писали, що він посягнув на держбезпеку, воює з державою і Генштабом. (...) Буквально пару днів тому навіть з'явилось повідомлення про те, що у Олексія вдома проходять обшуки і слідчі вилучили $5 млн. …тоді це був фейк". Коберник також висловила "здивування" обвинуваченнями у завищенні цін на дрони: "бо будь яка людина, хоч якось дотична до цього ринку, знає, що у "Вирія" ціни фактично найдешевші".

"Зважаючи на той величезний тиск, який редакція відчуває після публікації розслідування про Скелю, ця новина нас, м'яко кажучи, наштовхує на дуже погані висновки. Можу лише сказати, що обвинувачення в бік Бабенка нічого в нашій роботі загалом, і з цією темою зокрема, не змінять", – наголосила головна редакторка "Бабеля".

Vyriy Industries (або "Вирій", виробник дронів "Вирій") – українська оборонно-технологічна компанія та один із найбільших виробників FPV-дронів і комплектуючих для них. Власником та керівником Vyriy Industries є Олексій Бабенко.

Як повідомлялося, "Бабель" опублікував розслідування щодо 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Зокрема, як стверджує видання, від кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померло щонайменше 26 людей, і йдеться про смерті не внаслідок бойових дій. Родичі частини загиблих заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги та можливе насильство.