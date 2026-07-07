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Кількість постраждалих у Харкові зросла до 18, одна людина загинула

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Кількість постраждалих у Харкові зросла до 18, одна людина загинула
Фото: https://t.me/synegubov/

Станом на 16:13 кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по Шевченківському району Харкова зросла до 18, серед них – четверо дітей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зокрема, медична допомога знадобилася 12-річному хлопчику, який зазнав вибухових поранень", – зазначив Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, загинув 54-річний чоловік.

Раніше повідомлялося про одного загиблого та 13 постраждалих внаслідок авіаудару. Серед постраждалих – троє дітей з однієї родини (9-річна дівчинка і хлопчики 7 та 4 років), які зазнали гострої реакції на стрес.

 

#харків #постраждалі #обстріли
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