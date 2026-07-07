Президент України та прем'єр Естонії підписали drone deal

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Естонії Естонії Крістен Міхал підписали drone deal між країнами.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", церемонія підписання відбулася на полях оборонного форуму, що проходить 7 липня в межах саміту НАТО.

"Я щасливий, що сьогодні ми підписали drone deal між нашими країнами. Дякую за надзвичайно велику допомогу нашим людям протягом всіх цих років", – сказав Зеленський, назвавши підписану угоду "важливим кроком" і "сигналом довіри".

Також він подякував Естонії за підтримку шляху України до ЄС та НАТО.

Своєю чергою Міхал наголосив, що України має якомога швидше стати членом ЄС.

Drone deal – це багаторічна програма міжнародного співробітництва, ініційована Україною, спрямована на експорт українських оборонних технологій та залучення інвестицій. Вона передбачає спільне виробництво зброї, обмін бойовим досвідом та довгострокове фінансування українського ОПК.