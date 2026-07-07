Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Президент України та прем'єр Естонії підписали drone deal

1 хв читати
Додати як джерело
Президент України та прем'єр Естонії підписали drone deal
Фото: Валерія Прощенко

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Естонії Естонії Крістен Міхал підписали drone deal між країнами.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", церемонія підписання відбулася на полях оборонного форуму, що проходить 7 липня в межах саміту НАТО.

"Я щасливий, що сьогодні ми підписали drone deal між нашими країнами. Дякую за надзвичайно велику допомогу нашим людям протягом всіх цих років", – сказав Зеленський, назвавши підписану угоду "важливим кроком" і "сигналом довіри".

Також він подякував Естонії за підтримку шляху України до ЄС та НАТО.

Своєю чергою Міхал наголосив, що України має якомога швидше стати членом ЄС.

Drone deal – це багаторічна програма міжнародного співробітництва, ініційована Україною, спрямована на експорт українських оборонних технологій та залучення інвестицій. Вона передбачає спільне виробництво зброї, обмін бойовим досвідом та довгострокове фінансування українського ОПК.

 

#drone_deal #дрони #саміт_нато #естонія #зеленський
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Директор ДБР про катування у ЗСУ: є кілька справ, подібних "Скелі", нам потрібна упереджувальна інформація

Директор ДБР про катування у ЗСУ: є кілька справ, подібних "Скелі", нам потрібна упереджувальна інформація

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує кілька кримінальних проваджень щодо можливих фактів катувань у підрозділах ЗСУ, для встановлення поширенос…

Читати
Директор ДБР: інформації про можливі катування в "Скелі" не було ні від командування, ні від інших служб

Директор ДБР: інформації про можливі катування в "Скелі" не було ні від командування, ні від інших служб

Державне бюро розслідувань (ДБР) до публікації у виданні "Бабель" не отримувало інформації про можливі факти катування в 425-му окрему штурмовому пол…

Читати