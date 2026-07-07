Підсанкційна "СТС Технологія" з 2022р імпортувала до РФ військове спорядження з КНР – Власюк

Російська компанія "СТС Технологія", яка потрапила під українські санкції, за півтора року після початку повномасштабного вторгнення імпортувала до РФ військове спорядження китайського виробництва, повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Окремо хочу звернути увагу на "СТС Технологію". Лише за півтора року після початку повномасштабної війни ця компанія імпортувала до Росії військове спорядження китайського виробництва приблизно на 10 мільярдів рублів ($131 млн за поточним курсом – ІФ-У), причому частина поставок оформлювалася з позначками "для потреб СВО". Це вже не просто бізнес, а безпосереднє забезпечення російської армії", – сказав Власюк у коментарі "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За його словами, "СТС Технологія" входить до переліку 30 компаній, щодо яких Україна запровадила санкції через постачання високоточного обладнання російському оборонно-промисловому комплексу.

Як зазначив Власюк, новий санкційний пакет спрямовано на обмеження доступу РФ до технологій, обладнання та комплектуючих, необхідних для функціонування її військово-промислового комплексу, а також охоплює керівників і власників компаній, які забезпечують роботу таких схем.

Серед компаній, щодо яких застосовано обмеження, – "Акмєтрон", "Євроінтєх", "Совтєст АТЄ", "Інвєст-Станко", "ПромАрсенал", "СТС Технологія", "Розумні механічні рішення", "Робур-Інжиніринг", "КАМ-Інжиніринг" та "Інтертранс-Комплект". За словами Власюка, вони співпрацювали з російськими підприємствами оборонно-промислового комплексу, зокрема "Алмаз-Антеєм", "Вертольотами Росії", "ОДК-Сатурн", "Пермськими моторами", "Авангардом", "Курганмашзаводом" та підприємствами "Ростеху".

Власюк зазначив, що значна частина цих компаній спеціалізувалася на обході міжнародних санкцій, імпортуючи до РФ іноземне обладнання та комплектуючі, зокрема китайського походження, а також забезпечуючи їх введення в експлуатацію та технічне обслуговування. За його словами, частина з них уже перебуває під санкціями США, Канади, Великої Британії та інших держав.

Крім юридичних осіб, санкції запроваджено також проти їхніх керівників і засновників, зокрема генерального директора "Акмєтрону" Сергія Прилепського, засновників "Євроінтєху" Ігоря та Наталії Кудряшових, засновника "ПромАрсеналу" Валерія Шегурова, керівників "Совтєст АТЄ" Ігоря і Валентина Маркових, а також засновника і генерального директора "СТС Технології" Альмами Усама Абдулкадера та Андрія Бодягіна.

"Наше завдання – послідовно закривати для росії не лише канали фінансування війни, а й доступ до технологій, обладнання, які забезпечують функціонування її військово-промислового комплексу. Саме така логіка закладена в цей санкційний пакет", – зазначив уповноважений президента.

Раніше повідомлялося, що Україна запровадила санкції проти 42 громадян РФ та 30 юридичних осіб-резидентів РФ – товариств з обмеженою відповідальністю та акціонерних товариств.

Як повідомляється на сайті президента України у вівторок, Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення щодо застосування санкцій проти постачальників обладнання для заводів російського ВПК, які виробляють компоненти для ракет, та проти російських пропагандистів.