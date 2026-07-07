Директор ДБР про катування у ЗСУ: є кілька справ, подібних "Скелі", нам потрібна упереджувальна інформація

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує кілька кримінальних проваджень щодо можливих фактів катувань у підрозділах ЗСУ, для встановлення поширеності цієї проблеми потрібна упереджувальна інформація від командирів на місцях та інших правоохоронних органів, зазначає директор ДБР Олексій Сухачов.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання, яким чином можна встановити, чи мають місце небойові втрати в інших підрозділах Сил оборони, окрім 425-го окремого штурмового полку "Скеля", Сухачов сказав: "Перевірити це можна лише системним відпрацюванням морально-психологічного складу кожного військового угрупування – бригади, частини, яка знаходиться на лінії бойового зіткнення або в тилу".

"Це робота командирів на місцях, колег з інших правоохоронних органів, наших оперативних працівників – отримувати упереджувальну інформацію про стан справ у військових колективах", – наголосив директор ДБР.

Уточнюючи, чи є наразі ще встановлені факти катувань у Силах оборони, Сухачов зазначив: "У нас зараз є декілька кримінальних проваджень, подібних до "Скелі", по яких ми проводимо наші слідчі і розшукові дії".

Директор ДБР зауважив, що завдання Бюро – мінімізувати такі явища у підрозділах та не допустити нових випадків.

"Паралельно ми намагаємося комунікувати із командуванням і там, де це можливо, рекомендуємо їм вживати певних превентивних заходів: застосовувати дисциплінарну практику, ініціювати кадрові зміни, ротації", – резюмував Сухачов.