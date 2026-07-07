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Зеленський обговорить із Трампом постачання ракет до Patriot

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Зеленський обговорить із Трампом постачання ракет до Patriot
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

 Президент України Володимир Зеленський анонсував переговори із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі щодо посилення протиповітряноі оборони України.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Украіна", про це Зеленський заявив під час зустрічі із генсеком НАТО Марком Рютте на полях оборонного форуму, що проходить 7 липня в межах саміту НАТО.

Зеленський подякував Рютте за допомогу у реалізації програми PURL, наголосивши, що завдяки цій ініціативі "ми можемо отримати, можливо, іноді не надто багато, але все ж таки ракети PAC-3 та PAC-2 зі Сполучених Штатів".

"Завтра ми обговоримо з президентом Трампом різні теми, в тому числі й це", – сказав президент України.

Крім того, окремо він наголосив, що сьогодні важливо знайти спосіб якомога швидше отримати якомога більше ракет для систем Patriot.

"Це найголовніше, що ми обговоримо з Марком", – додав Зеленський.

#саміт_нато #трамп #зеленський
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