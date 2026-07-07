Командиру роти повідомлено про підозру за продаж дронів та кулеметів на 1,1 млн грн – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили й затримали на у Донецькій області військовослужбовця, який незаконно продав два безпілотники і два кулемети на суму 1,1 млн грн.

"Командир роти одного з батальйонів військової частини вирішив збагатитися коштом військового майна, налагодивши збут незаконно придбаного озброєння, вибухових речовин і боєприпасів", – повідомляє ДБР у вівторок.

У червні поточного року підозрюваний під час зустрічі з покупцем у Краматорську продав два безпілотники "Вампір", викрадені зі свого підрозділу, та два незаконно придбані кулемети.

Правоохоронці затримали зловмисника одразу після оборудки. За результатами обшуків, вилучено понад 1,6 тис. набоїв різного калібру, два автомати, 102 бруски пластичної вибухової речовини, 80 кг пластичної вибухової речовини в мішку, ящик із речовиною, схожою на вибухову, а також інше військове приладдя.

Розмір усіх збитків, завданих державі, буде встановлено після проведення необхідних експертиз.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у викраденні військового майна, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України), а також у придбанні, носінні та збуті вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Працівники ДБР встановлюють належність до військової частини майна, вилученого у підозрюваного.