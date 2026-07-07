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Київ втілює План енергостійкості загальною вартістю майже на 23 млрд грн самотужки і не бачить належної участі з боку держави як партнера столиці – Кличко

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Київ втілює План енергостійкості загальною вартістю майже на 23 млрд грн самотужки і не бачить належної участі з боку держави як партнера столиці – Кличко
Фото: Київська міська рада

Системи резервного живлення потужністю майже 16 МВт, які працюватимуть для потреб водопровідного господарства, вже збудовані у Києві, а загалом планується збудувати дизельні енергокомплекси сукупною потужністю близько 40 МВт, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні оглянув ці 3 дизельних енергокомплекси потужністю по 5,2 МВт кожен. Дизель-генераторні установки для вищого рівня надійності та безаварійності одразу доповнюють частотними перетворювачами", – написав Кличко у Телеграм у вівторок.

За його словами, столиця продовжує готуватися до нового опалювального сезону та втілювати проєкти Комплексного плану енергостійкості міста майже на 23 млрд грн. "Київ реалізовує план стійкості, на жаль, самотужки, при тому, що він включає переважно загальнодержавні стратегічні проєкти: інженерно-технічний захист, когенерацію, резервне живлення систем водопостачання та водовідведення, а також розвиток розподіленої теплової генерації", – написав мер.

Також Кличко наголосив, що столиця застосовує комплексний підхід: упроваджує всі можливі ефективні та технічно апробовані рішення й моделі для належної підготовки до нового опалювального сезону. 

 

#київ #енергетика #кличко
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