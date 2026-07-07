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Рютте: протиповітряна оборона – це велике питання, над яким треба працювати

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Рютте: протиповітряна оборона – це велике питання, над яким треба працювати
Фото: Ірина Сомер

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголошує, що протиповітряна оборона для захисту України є "великим питанням", над яким потрібно працювати.

Про це він сказав у вівторок в Анкарі у спільній короткій заяві для преси з президентом України Володимиром Зеленським на полях Форуму оборонної промисловості, який проходить в рамках саміту НАТО.

"Володимире, радий вас бачити. І ласкаво просимо на саміт НАТО. Те, що ми бачили протягом останніх кількох місяців, це те, що ви, хлопці, робите, це справді чудово. Вам успішно вдається вразити російську енергетичну інфраструктуру, російську оборонну інфраструктуру… Ви також набагато успішніші на передовій. Я думаю, що є одне велике питання, над яким ми повинні працювати – це протиповітряна оборона", – сказав Рютте, звертаючись до Зеленського.

Генсек НАТО знову вказав на те, що і російська економіка перебуває "у дуже поганому стані".

"Тож, можливо, дозвольте мені повторити лише одне повідомлення, яке я сказав, коли зустрічався з послами НАТО в Києві: якщо сьогодні в Росії є чоловіки, і ви розглядаєте можливість вступити до армії, ви можете бути одним із цих 30 тисяч. Цього місяця, наступного місяця, через місяць ви знаєте, що ваш президент Росії, Володимир Путін, готовий пожертвувати вами. Тож подумайте про це ще раз, перш ніж вступати до армії", – звернувся до росіян Рютте.

#рютте #нато #ппо #зеленський
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