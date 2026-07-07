Печерський райсуд Києва заборонив "Слідству.Інфо" поширювати інформацію про майно брата директора ДБР

Печерський райсуд Києва ухвалою про забезпечення позову заборонив агенції "Слідство.Інфо" поширювати інформацію про майно, угоди та інвестиції брата директора Державного бюро розслідувань (ДБР), харківського бізнесмена Олександра Сухачова, повідомило про це медіа у вівторок.

"Рішення суду з'явилося 6 липня – саме тоді, коли "Слідство.Інфо" спільно з "Центром протидії корупції" (ЦПК) готувало до публікації розслідування про 143 об'єкти нерухомості Олександра Сухачова", – йдеться у заяві редакції агенції на її сайті.

Обидві організації вбачають у цьому тиск на журналістів та наступ на свободу слова.

Зазначається, що "Слідство.Інфо" оскаржуватиме ухвалу суду та домагатиметься права опублікувати розслідування як таке, що має суспільне значення.

Журналіст "Слідства.Інфо" Максим Савчук, який є співавтором розслідування, уточнив, що журналістка ЦПК Аліна Стрижак близько двох тижнів тому надіслала запити на коментарі до директора ДБР Олексія Сухачова та ТОВ "Парковий-2", але останнє замість відповіді звернулося із заявою до Печерського райсуду, яку задовольнив суддя Сергій Вовк.

"З цього рішення ми розуміємо, що заявники готують позов до суду щодо нашого розслідування", – зазначила редакторка-засновниця "Слідства.Інфо" Анна Бабінець.

За даними агенції, суддя Вовк вирішив, що публікація в інтернеті про майновий стан Олександра Сухачова, деталі набуття ним об'єктів нерухомості та джерела їх фінансування може завдати фізичній особі невідворотної шкоди, яку буде неможливо виправити після виходу матеріалу. Крім того, на думку суду, це порушить комерційну таємницю ТОВ "Парковий-2".

У "Слідства.Інфо" вважають, що ця справа містить усі ознаки SLAPP-позову (Strategic Lawsuits Against Public Participation) – позову проти громадської участі, щоб заблокувати журналістську роботу, та нагадують, що Україна взяла на себе зобов'язання до 2027 року запровадити анти-SLAPP-законодавство за стандартами Європейського Союзу.