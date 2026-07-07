Міносвіти уточнило процедуру вступу до вишів в 2026р

Міністерство освіти і науки України уточнило процедуру вступу до закладів вищої освіти у 2026 році.

"Оновлений документ вносить технічні та процедурні корективи, додатково подані закладами вищої освіти, що спрямовані на підтримку вступників із прифронтових територій, уточнення алгоритмів адресного розміщення та розширення можливостей для дистанційного складання іспитів", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, розширено можливості дистанційного проходження творчих конкурсів та іспитів. Для вступників із тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій скасовано обмеження щодо дати переміщення – раніше рахувалось переміщення після 1 жовтня року, що передує вступу – це значно розширює коло осіб, які можуть скористатися квотою-2.

Також оновлено регіональні коефіцієнти для закладів вищої освіти в низці областей (РК становить 1,04 для закладів Дніпропетровської, Полтавської та Чернігівської областей і 1,07 для Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської та Харківської областей). Удосконалено алгоритм адресного розміщення бюджетних місць (під час розподілу бюджетних місць введено поділ на технічні конкурси за результатами лише НМТ/ЄВІ/ЄФВВ та за результатами внутрішніх іспитів закладу).

Крім того, посилено захист приватності під час відеофіксації вступних випробувань. Для вступу на магістерські програми з охорони здоров'я можна буде використовувати результати ЄДКІ "Крок Б" за 2024, 2025 або 2026 роки.