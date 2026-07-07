У Рівному рятувальники визволили 15-річну дівчину, яка застрягла в поштоматі

Рятувальники визволили 15-річну дівчину, яка застрягла в поштоматі у м/ Рівне, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"7 липня о 06:00 до Служби порятунку Рівненщини надійшло незвичне повідомлення від схвильованого підлітка. Хлопець розповів, що на вул. Київській у місті Рівне в комірці поштомата опинилася зачиненою дівчина. Самостійно відчинити комірку він не зміг, тож звернувся по допомогу до рятувальників", – йдеться у повідомленні на сайті ДСНС у вівторок.

Рятувальники відчинили дверцята за допомогою спецінструментів. Медична допомога дівчині не знадобилася. Як вона там опинилась – не повідомляється.