Зеленський закликав учасників саміту НАТО підтримати зусилля щодо ліцензії на виробництво Patriot з США

Нинішнього обсягу виробництва систем ППО Patriot недостатньо, щоб задовольнити попит на захист від балістичних ракет, Україна обговорювала з США питання щодо ліцензії на виробництво цих систем, і закликає партнерів підтримати зусилля, спрямовані на реалізацію цього, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми всі високо цінуємо систему Patriot – це чудова система, і є й інші. Але сучасні війни показали, що нинішнього обсягу виробництва Patriot недостатньо, щоб задовольнити зростаючий попит на захист від балістичних ракет… Ми також обговорили з нашими американськими партнерами питання ліцензій на виробництво Patriot, і я прошу вас підтримати наші зусилля, спрямовані на реалізацію цього", – сказав Зеленський, виступаючи на форумі оборонних індустрій на полях саміту НАТО в Анкарі.

Президент також закликав партерів приділити належну увагу щодо роботи над європейськими протиракетними системами. "І це не може чекати до 2030 року чи пізніше. Європі потрібні доступні за ціною, серійно вироблені протиракетні системи якомога швидше. Фактично, вже сьогодні", – зазначив він.

16 червня Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп позитивно відреагував на пропозицію надати Україні ліцензії на виробництво протибалістичних ракет і висловив сподівання, що той погодиться на такий крок.