Директор ДБР щодо розслідування по "Скелі": надамо оцінку діям кожного командира

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) в межах розслідування нададуть належну правову оцінку діям всіх керівників 425-го окремого штурмового полку "Скеля", заяви від журналістів щодо можливих протиправних дій також не залишаться без уваги, запевняє директор ДБР Олексій Сухачов.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Сухачов розказав, що ДБР звертатиметься до Офісу генпрокурора щодо об'єднання кримінальних проваджень, які є в теруправлінні ДБР Полтави за скаргами потерпілих з тим провадженням, яке розслідує Центральний апарат ДБР.

Відповідаючи на питання, чи буде ДБР після об'єднання справ розглядати всі наведені факти небойових смертей в "Скелі" як єдину схему, Сухачов сказав: "Так, і дамо оцінку діям кожного командира… діям всіх керівників підрозділу".

"В цій ситуації може бути й певне замовчування. Про командира "Скелі" маємо позитивні відгуки, але це не означає, що у підрозділі не було проблем", – додав Сухачов.

Говорячи про те, чи буде в ході розслідування визначатися законність дій працівників ТЦК та ВЛК, які визнали наркозалежних людей чи тих, хто знаходиться на замісній терапії, придатними до служби, директор ДБР зазначив, що питання скоріше не до ТЦК, тому що Центрах комплектування тільки направляють людину до військово-лікарських комісій.

Разом з тим Сухачов наголосив: "Будемо по кожному факту перевіряти, яким чином у медичних документах були визначені діагнози. Водночас одразу зауважу, що не завжди в медичних документах зафіксовано, коли саме людина стала наркозалежною – до проходження ВЛК чи вже після".

Коментуючи висловлювання публічних погроз на адресу журналістки "Бабелю", Сухачов зазначив, що ДБР отримало офіційне повідомлення щодо цього. "Зареєстрували кримінальне провадження і будемо перевіряти цю інформацію, комунікувати безпосередньо з представником медіа, військовими, тому що тиск та погрози – це неприпустимо", – наголосив директор ДБР.

Також Сухачов зауважив, що взяв на особистий контроль перевірку інформації, яка була оприлюднена продюсером британського телеканалу Sky News в Україні Азадом Сафаровим щодо розстрілу автомобілю знімальної групи під час зйомок у "Скелі".

Як повідомлялося, в червні видання "Бабель" опублікувало розслідування щодо 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Як стверджує видання, від кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 25 людей, і йдеться про смерті не внаслідок бойових дій. Родичі частини загиблих заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги та можливе насильство.

Одразу після публікації ДБР повідомило, що розпочало досудове розслідування щодо оприлюднених у ЗМІ фактах стосовно можливих протиправних дій щодо військовослужбовців 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

Слідчі ДБР внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Пізніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що командира 425 окремого штурмового полку "Скеля" Юрія Гаркавого було відсторонено від виконання обов'язків на час перевірок і розслідувань у зв'язку з інформацією оприлюдненою у ЗМІ.

Начальник групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Андрій Сурай підтвердив факти смертей серед новобранців і зазначив, що щодо кожного випадку йде перевірка.

"Ми можемо точно підтвердити, що в нас були згадані військовослужбовці, які начебто були побиті. Ми підтверджуємо, що вони скоїли злочин під назвою самовільне залишення частини. Також ми підтверджуємо смерті 25 з 26, тому що одну людину ми так і не змогли ідентифікувати", – сказав він на онлайн-пресконференції.

Головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сирський назвав ганебною оприлюднену у ЗМІ історію із смертями військовослужбовців у 425 окремому штурмовому полку "Скеля" і поклав вину за неї на окремих осіб, дії яких знецінюють досягнення і самого полку і штурмових військ загалом.

"Повинна бути відкритість, наскільки це можливо, тому що такі випадки не можна замовчувати – по ним треба одразу реагувати відповідно до закону, в законний спосіб. З одного боку, не створювати істерію навколо цього полку, тому що полк – він бойовий, він має традиції, які виникли, які створені під час війни, він воює на найбільш складних ділянках фронту, військовослужбовці цього полку неодноразово показували зразки мужності, стійкості, героїзму, відваги при виконанні бойових завдань. І не можна бойовий шлях цього полку спотворювати внаслідок дій оцих от окремих злочинців, які кидають тінь і на полк, і взагалі на Сухопутні війська, і на Збройні сили, на штурмові війська", – сказав Сирський в інтерв'ю ТСН.

Продюсер телеканалу Sky News Азад Сафаров у соцмережах розповів, що у березні 2025 року невідомий впритул розстріляв автомобіль з боку місця водія знімальної групи британського телеканалу Sky News, який знаходився біля командно-спостережного пункту 425-го окремого штурмового полку "Скеля" в районі Добропілля Донецької області. В автівці залишилося 12 отворів від куль.