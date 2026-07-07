Україна перехоплює понад 90% російських шахедів – Зеленський

Україна підвищила рівень перехоплення російських дронів "Shahed" до понад 90%, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми підвищили наш рівень перехоплення російських дронів "Шахед" до понад 90%. Це означає, що щотижня знешкоджуються тисячі російських ударних дронів. І, з усією повагою, жодна інша країна не мала можливості захищатися від ударних дронів у таких масштабах", – сказав Зеленський, виступаючи на форумі оборонних індустрій на полях саміту НАТО в Анкарі.

Президент також повідомив, що Україна зберігає високий рівень перехоплення крилатих ракет завдяки розбудові системі ППО, і подякував партнерам, які продовжують надавати Україні оборонну допомогу.

Водночас, Зеленський звернувся до учасників саміту, зазначив, що "якщо українці вже вміють так воювати, то цілком логічно, щоб ці можливості стали частиною колективної оборони альянсу".

"Україна в НАТО – це джерело надзвичайного оборонного потенціалу. Тим часом ми повністю позбавили Росію самої ідеї стратегічного тилу. Ви знаєте цю країну: довгий час Росія вважала, що має територіальну перевагу. Ніхто інший не мав глибокого тилу, де можна було б безпечно зберігати військове виробництво, військову техніку та все, від чого залежить її діяльність. Росія вважала, що ніхто не зможе до них дістатися, а ми дісталися", – наголосив президент.

Він додав, що в РФ не залишилося жодного великого нафтопереробного заводу, який би не зазнав удару з боку України.

"На відміну від Путіна, ми не ведемо цю війну заради задоволення чи геополітики. Росія принесла цю війну в Україну, і вона вбиває наших людей. Вона прагне знищити нашу незалежність, а ми лише захищаємося", – зауважив Зеленський.