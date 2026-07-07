Міносвіти: мінімальний поріг НМТ має відділити ситуацію, коли учасник хоча б трохи орієнтується в предметі, від вгадування

Міністерство освіти і науки України заявляє, що мінімальний поріг національного мультипредметного тесту (НМТ) має бути принаймні вищим, ніж був би за умови випадкового вибору учасником правильної відповіді, щоб засвідчити, що той хоча б трохи орієнтується в предметі.

"Для вступу 2027 року уряд уже подав новий відповідний законопроєкт. Міністерство освіти і науки України готове разом із народними депутатами, закладами вищої освіти, Українським центром оцінювання якості освіти, студентськими організаціями та іншими стейкхолдерами опрацьовувати можливі зміни. Після це буде розглядатись профільним комітетом та прийматись народними депутатами", – йдеться в повідомленні міністерства.

В Міносвіти зазначили, що мінімальний тестовий бал для складання НМТ у 2026 році нижчий за цей умовний рівень у всіх предметах. Наприклад: українська мова – для складання потрібно 8 тестових балів із 45 можливих; математика – 5 із 32; історія України – 9 із 54; іноземна мова – 5 із 32; фізика – 5 із 32; хімія – 5 із 32; біологія та географія – по 7 із 46; українська література – 7 із 45.

"Водночас більшість завдань НМТ має формат вибору однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів. Якщо спростити, умовна ймовірність випадкового вибору правильної відповіді в таких завданнях становить приблизно 25%. Тобто мінімальний поріг НМТ має відділити ситуацію, коли учасник хоча б мінімально орієнтується в предметі, від ситуації, коли результат фактично не підтверджує базової готовності до здобуття вищої освіти", – додали у відомстві.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді унормувати умови вступної кампанії і скасувати державну підсумкову атестацію (ДПА) в 2027 році. Зокрема, як і 2025 і 2026 роках вступники складатимуть тестування з навчальних предметів "Українська мова", "Математика", "Історія України" та навчального предмета на вибір ("Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література").

На цій хвилі суспільних дискусій голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50-ма депутатами зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт (№15254-1) щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ і встановлення, що математика буде не обов'язковим, а вибірковим предметом.