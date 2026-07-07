ДБР прийшло з обшуками у Vyriy Industries, до його керівника та членів сім"і – головна редакторка "Бабеля"

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) зранку проводять обшуки у співвласника інтернет-видання "Бабель", власника української компанії-виробника дронів Vyriy Industries Олексія Бабенка, його брата, матері і в самій компанії, повідомила головна редакторка видання Катерина Коберник.

"Зранку ДБР прийшло з обшуками до власника Vyriy Industries і співвласника "Бабеля" Олексія Бабенка, його брата, матері і в компанію. За нашою інформацією його підозрюють у завищенні цін на дрони, фіктивних договорах і тд. Вдома знайшли 3500 доларів і вилучили всю інформацію з телефона", – написала вона у Фейсбуці у вівторок.

В ДБР агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили факт проведення обшуків, не уточнивши деталей.

Як зазначила Коберник, "по суті справи щось говорити рано – треба бачити хоч якісь документи, але одну річ я скажу. За останні тижні я бачила якусь фантастичну кількість чорнухи і джинси про Бабенка на старих і нових, спеціально створених для кого, помийках".

За її словами, Бабенка називали замовником розслідування "Бабеля" про смерті військовослужбовців у 425 окремому штурмовому полку "Скеля". "Писали, що він посягнув на держбезпеку, воює з державою і Генштабом. (...) Буквально пару днів тому навіть з'явилось повідомлення про те, що у Олексія вдома проходять обшуки і слідчі вилучили $5 млн. …тоді це був фейк". Коберник також висловила "здивування" обвинуваченнями у завищенні цін на дрони: "бо будь яка людина, хоч якось дотична до цього ринку, знає, що у "Вирія" ціни фактично найдешевші".

"Зважаючи на той величезний тиск, який редакція відчуває після публікації розслідування про Скелю, ця новина нас, м'яко кажучи, наштовхує на дуже погані висновки. Можу лише сказати, що обвинувачення в бік Бабенка нічого в нашій роботі загалом, і з цією темою зокрема, не змінять", – наголосила головна редакторка "Бабеля".

Vyriy Industries (або "Вирій", виробник дронів "Вирій") – це українська оборонно-технологічна компанія та один із найбільших виробників FPV-дронів і комплектуючих для них. Власником та керівником Vyriy Industries є Олексій Бабенко.

Як повідомлялося, "Бабель" опублікував розслідування щодо 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Зокрема, як стверджує видання, від кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 26 людей, і йдеться про смерті не внаслідок бойових дій. Родичі частини загиблих заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги та можливе насильство.