Директор ДБР: інформації про можливі катування в "Скелі" не було ні від командування, ні від інших служб

Державне бюро розслідувань (ДБР) до публікації у виданні "Бабель" не отримувало інформації про можливі факти катування в 425-му окрему штурмовому полку "Скеля" ні від військового командування, ні від інших служб, були лише від потерпілих скарги, по яких проводилися розслідування, зазначає директор ДБР Олексій Сухачов.

"Від військового командування інформації щодо негативних ситуацій в "Скелі" ми не отримували. Були певні скарги від потерпілих, і по них були одразу зареєстровані провадження", – розказав Сухачов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Уточнюючі, чи надходила інформація щодо можливих правопорушень на полігонах "Скелі" від будь-яких інших служб, директор ДБР сказав: "На жаль, ні. Хоча і в ЗСУ, і в інших правоохоронних органах є відповідні служби, які мають володіти подібною інформацію і своєчасно реагувати на неї".

Сухачов зауважив, що Бюро є невеликим за чисельністю органом і не завжди може оперативно отримувати весь обсяг інформації з військових частин, якщо немає звернень від потерпілих або військового командування чи інших правоохоронних органів.

Директор Бюро повідомив, що наразі в теруправлінні ДБР у Полтаві розслідуються 5 кримінальних проваджень щодо "Скелі", які були зареєстровані у 2025-му – на початку 2026 роках.

"Останнє, шосте, було зареєстроване після публікації журналістського розслідування в Головному слідчому управлінні ДБР", – додав він.

Сухачов поінформував, що найближчим часом всі ці провадження будуть об'єднані. "Організовувати подальше розслідування буде вже спільна слідча група з числа працівників центрального апарату та територіального управління", – зазначив він.

Як повідомлялося, в червні 2026 року видання "Бабель" опублікувало розслідування щодо 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Як стверджує видання, від кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 25 людей, і йдеться про смерті не внаслідок бойових дій. Родичі частини загиблих заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги та можливе насильство.

Одразу після публікації ДБР повідомило, що розпочало досудове розслідування щодо оприлюднених у ЗМІ фактах стосовно можливих протиправних дій щодо військовослужбовців 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

Слідчі ДБР внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Пізніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що командира 425 окремого штурмового полку "Скеля" Юрія Гаркавого було відсторонено від виконання обов'язків на час перевірок і розслідувань у зв'язку з інформацією оприлюдненою у ЗМІ.

Начальник групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Андрій Сурай підтвердив факти смертей серед новобранців і зазначив, що щодо кожного випадку йде перевірка.

"Ми можемо точно підтвердити, що в нас були згадані військовослужбовці, які начебто були побиті. Ми підтверджуємо, що вони скоїли злочин під назвою самовільне залишення частини. Також ми підтверджуємо смерті 25 з 26, тому що одну людину ми так і не змогли ідентифікувати", – сказав він на онлайн-пресконференції.

Головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сирський назвав ганебною оприлюднену у ЗМІ історію із смертями військовослужбовців у 425 окремому штурмовому полку "Скеля" і поклав вину за неї на окремих осіб, дії яких знецінюють досягнення і самого полку і штурмових військ загалом.

"Повинна бути відкритість, наскільки це можливо, тому що такі випадки не можна замовчувати – по ним треба одразу реагувати відповідно до закону, в законний спосіб. З одного боку, не створювати істерію навколо цього полку, тому що полк – він бойовий, він має традиції, які виникли, які створені під час війни, він воює на найбільш складних ділянках фронту, військовослужбовці цього полку неодноразово показували зразки мужності, стійкості, героїзму, відваги при виконанні бойових завдань. І не можна бойовий шлях цього полку спотворювати внаслідок дій оцих от окремих злочинців, які кидають тінь і на полк, і взагалі на Сухопутні війська, і на Збройні сили, на штурмові війська", – сказав Сирський в інтерв'ю ТСН.