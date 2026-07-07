Правоохоронці підтверджують убивство підозрюваної у замаху на Єрмолаєва, затримані двоє осіб

Правоохоронці затримали співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України та колишнього співробітника правоохоронних органів за підозрою у вбивстві 39-річної Анастасії Березовської, яку розшукував Інтерпол за замах на вбивство підсанкційного бізнесмена з Дніпра Вадима Єрмолаєва.

"Знайдено тіло жінки (громадянка України Анастасія Березовська), підозрюваної правоохоронними органами Князівства Монако у здійсненні замаху на вбивство родини на території Князівства, внаслідок якого постраждали троє осіб, серед них дитина… Слідством встановлено, що після повернення в Україну вона спілкувалась з родиною та двома чоловіками. Перший – колишній співробітник правоохоронних органів, другий – діючий співробітник ГУР МОУ. Володіючи інформацією про те, що обидва чоловіки неодноразово здійснювали перекази на крипто та банківські рахунки Березовської А., слідство відпрацьовувало їх, як осіб можливо причетних до замаху на вбивство у Монако", – повідомляється на сайті Служби безпеки України у вівторок.

За даними правоохоронців, підозрювана прибула до України 1 липня 2026 року. У результаті проведення слідчих та оперативних заходів було встановлено коло осіб її спілкування та маршрути пересування.

"У них були проведені невідкладні слідчі дії, в ході яких діючий співробітник ГУР МОУ повідомив про вбивство громадянки Березовської А., яке він вчинив спільно з іншим фігурантом. При цьому останній повідомив, що про контакти з Березовською А., перерахування їй коштів та будь-які інші свої дії він не повідомляв своє керівництво та діяв на власний розсуд. Також під час обшуку в оселі колишнього співробітника правоохоронних органів виявлено підвальне приміщення схоже на кімнату тортур… За показами одного зі співучасників проведено слідчий експеримент, знайдено тіло Березовської А. з вогнепальними пораненнями в голову та пістолетні гільзи", – йдеться в повідомленні.

Обидва фігуранти затримані за підозрою у вчинені вбивства за попередньою змовою групою осіб. Готується повідомлення про підозру. Слідство триває. Правоохоронні органи встановлюють замовників та інших фігурантів замаху на вбивство родини в Монако.

В СБУ повідомили, що вся наявна в українських правоохоронців інформація надана слідчим органам Князівства Монако. Офіс Генерального прокурора перебуває у тісній взаємодії з правоохоронними органами Князівства Монако.

Як повідомлялося, 29 червня близько 21:00 внаслідок вибуху в Монако постраждали три особи, двоє з яких отримали важкі поранення. Генпрокуратура Монако розпочала розслідування за фактом замаху на вбивство та встановлення вибухового пристрою в громадському місці. ЗМІ повідомляли, що слідство в Монако у справі про замах на Єрмолаєва розглядає версію про причетність СБУ.

Інтерпол оголосив 39-річну громадянку України Анастасію Березовську у розшук як підозрювану в організації вибуху у понеділок в Монако, внаслідок якого олігарх українського походження Вадим Єрмолаєв, його супутниця та 13-річний син отримали серйозні поранення. Були опубліковані прикмети підозрюваної, записи з камер спостереження поширювалися в соціальних мережах.

Повідомлялося, що жінку бачили в Німеччині після того, як по всій Європі розпочалися її пошуки. Спецпідрозділи поліції провели обшук у квартирі Березовської в Німеччині, також було обшукано та вилучено автомобіль, яким користувалася жінка. Докази було передано органам влади Монако. Слідчі припускають, що підозрювана діяла не сама.

3 липня Офіс генерального прокурора України повідомив, що ініціює створення міжнародної слідчої групи за фактом замаху на умисне вбивство трьох осіб. Відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 11 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб, на замовлення.

7 липня ЗМІ повідомили, що Березовську знайдено вбитою в Україні в ніч на вівторок. Повідомлялося, що жінку застрелили, тіло було закопане.

Єрмолаєв – засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників міста. Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 2019 році він відмовився від українського громадянства на користь Кіпру. Він проживає в князівстві Монако щонайменше з 2021 року, перебуває під санкціями в Україні з грудня 2023 року за підприємницьку діяльність в окупованому Криму.