Міносвіти знизило до 140 мінімальний конкурсний бал для спеціальності "Фармація"

Міністерство освіти і науки України у взаємодії з Міністерством охорони здоров’я України знизило зі 150 до 140 мінімальний конкурсний бал для спеціальності "Фармація".

"Питання зниження мінімального конкурсного бала потребує обережності. 150 балів – це не поріг складання НМТ. НМТ з окремих предметів можна скласти з нижчим результатом. 150 балів – це мінімальний конкурсний бал для вступу на окремі спеціальності, де держава встановлює таку норму через відповідальність майбутньої професії, суспільну чутливість або якість підготовки. Йдеться про спеціальності, випускники яких працюватимуть із життям і здоров’ям людей, їхніми правами, безпекою або ухвалюватимуть складні управлінські рішення", – йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві зазначили, що на багатьох таких спеціальностях середній бал зарахованих вступників суттєво вищий за мінімальний поріг, тому механічне зниження планки зі 150 до нижчого рівня не гарантує ширшого доступу, а радше створює ризик, що на складні й відповідальні програми вступатимуть ті, кому буде важко навчатися вже на першому курсі.

"Водночас держава не ігнорує реальні обставини війни. Саме тому ухвалено адаптивні рішення: для "Фармації" мінімальний конкурсний бал знижено до 140; для переведення на вакантні бюджетні місця спеціальності з особливою підтримкою держави передбачено можливість участі вступників зі 120 балами (замість 130 – ІФ-У); для ТОТ і територій активних бойових дій працюють окремі вступні механізми; для прифронтових ЗВО діють регіональні коефіцієнти", – розповіли у МОН.

Як повідомлялося, 22 червня Спілка ректорівзакладів вищої освіти України попросила Міністерство освіти і науки переглянути мінімальний конкурсний бал для окремих спеціальностей. Зокрема, Спілка пропонує зменшити мінімальний конкурсний бал із 150 до 130 для вступу на спеціальності "Міжнародні відносини", "Публічне управління та адміністрування", "Право", "Міжнародне право", "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Медична психологія", а також для спеціалізації "Міжнародні економічні відносини" спеціальності "Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями)", а для спеціальності "Фармація (за спеціалізаціями)" пропонується встановити мінімальний конкурсний бал на рівні 140.

25 червня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що підтримує пропозицію ГО "Спілка ректорів" і закликає Кабінету міністрів України та Міністерства освіти і науки України зменшити мінімальний конкурсний бал із 150 до 130 для вступу у виші навчальні заклади на низку спеціальностей.

В Міносвіти тоді заявили, що порушене питання потребують фахової оцінки – з боку міністерства, Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), закладів вищої освіти та інших відповідальних органів, залежно від змісту звернення.