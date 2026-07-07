У компанії "Генерал Черешня" заявили про перші успішні ураження російського безпілотника "Молнія" з ШІ

Збройні сили України наприкінці червня поточного року вперше перехопили російські безпілотники "Молнія" з елементами штучного інтелекту – на запорізькому напрямку за допомогою дронів-перехоплювачів "Генерал Черешня AIR" та "Генерал Черешня Bullet, повідомила пресслужба Української defence tech компанії "Генерал Черешня".

"Сили безпеки та оборони України наприкінці червня вперше успішно перехопили російські безпілотники "Молнія", оснащені елементами штучного інтелекту. Цілі були знищені за допомогою дронів-перехоплювачів "Генерал Черешня AIR" та "Генерал Черешня Bullet" під час відбиття атаки на запорізькому напрямку", – йдеться у повідомленні компанії у вівторок.

Як зазначають представники батальйону поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції Запорізької області, а також бійці дивізіону перехоплювачів БпЛА "Посіпаки" 39 ЗРП та 23 бригади НГУ "Хортиця", це одні із перших підтверджених випадків ефективного перехоплення нової модифікації "Молнії", яку російська армія зараз активно випробовує на запорізькому напрямку.

За попередніми даними, застосування таких безпілотників здійснює 50-та окрема бригада безпілотних систем РФ "Варяг", яка разом із підрозділом "Рубікон" є одним із головних операторів нових безпілотних технологій на цьому напрямку. Саме Запорізька область сьогодні стала одним із ключових полігонів для випробування російських безпілотних систем – від далекобійних FPV-дронів до модернізованих "Молній" та ударних БпЛА типу Shahed.

Військові наголошують, що успішне знищення нових "Молній" є складним завданням, оскільки вони летять автономно і їх важко виявити. В середньому до 10 таких "Молній" росіяни запускають у різний час доби.

Запорізький напрямок залишається одним із найбільш технологічно насичених театрів бойових дій, де обидві сторони постійно тестують нові рішення у сфері безпілотної війни. Саме тому успішні перехоплення нових російських систем є важливими для оцінки ефективності сучасних засобів боротьби з БпЛА.