Водію міжнародної компанії повідомлено про підозру за контрабанду цигарок на понад 15 млн грн

Підозра висунута водію молдовської компанії перевізника, який серед 15 тонн полуниці перевозив 360 тис пачок цигарок сукупною вартістю понад 15 млн грн, повідомляє Офіс генерального прокурора України у вівторок.

"30 червня цього року громадянин Молдови, здійснюючи міжнародне вантажне перевезення, прямував з України до Румунії та перевозив понад 15 тонн полуниці українського виробника. Однак, серед легального вантажу приховали 360 тисяч пачок сигарет без акцизних марок України", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Щоб дістатися до схованки, правоохоронці розвантажили частину напівпричепа та виявили 480 ящиків із цигарками без акцизних марок України. За висновком експертизи, вартість вилучених тютюнових виробів перевищує 15 млн грн.

Підозрюваному обрано запобіжний у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 800 тис. грн застави. На транспортний засіб та напівпричіп накладено арешт. Водію повідомлено про підозру за фактом контрабанди підакцизних товарів у великому розмірі (ч. 2 ст. 201-4 КК України).