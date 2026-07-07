Взятому в полон у Харківській області колабораціоністу присудили 15 років з конфіскацією майна

Суд визнав винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) 32-річного уродженця міста Макіївка Донецької області, який воював у складі російських окупаційних військ проти України та був взятий у полон.

"Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у вівіторок.

Як було встановлено, під час окупації Макіївки у 2014 році обвинувачений виїхав до російської Рязані. У жовтні 2023 року у Москві він уклав контракт з російським Міноборони і був розподілений до військової частини 11048 ЗС РФ на посаду стрільця. Згодом він пройшов курс базової військової підготовки у Курській області РФ. Протягом листопада 2023 – січня 2026 років чоловік проходив військову службу на територіях Бєлгородської області РФ та тимчасово окупованої Луганської області на посадах механіка-водія танку та стрільця. Згодом його перекинули на прикордоння Харківської області для виконання завдань із протидії Силам оборони України.

Він був взятий у полон українськими захисниками у с.Зелене Харківського району.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. На вирок він очікував під вартою у статусі військовополоненого.