Коаліція 11 країн НАТО оголосила про закупівлю літаків Saab GlobalEye як нової системи раннього спостереження AWACS

Одинадцять країн-членів НАТО оголосили про спільну закупівлю літаків Saab GlobalEye як нової системи повітряного попередження та управління AWACS (Airborne Warning and Control System) НАТО.

Як повідомляє власний кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", церемонія оголошення відбулася в присутності генерального секретаря Марка Рютте у вівторок в Анкарі на Форумі оборонної промисловості, який проходить на полях саміту НАТО.

Зараз НАТО використовує систему раннього повітряного попередження на основі американського літака Boeing E-3.

В коаліцію увійшли Бельгія, Канада, Данія, Німеччина, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Румунія та Швеція.

"Це рішення знаменує собою важливий крок у модернізації можливостей повітряного спостереження та раннього попередження НАТО шляхом заміни частини застарілого парку Boeing E-3 Альянсу. Система GlobalEye забезпечить передове багатодоменне спостереження в повітрі, на суші та на морі з єдиної платформи. Вона забезпечить покращене виявлення та відстеження складних загроз, включаючи рої безпілотників, балістичні ракети та крилаті ракети. Літак посилить ситуаційну обізнаність НАТО та підтримку операцій", – надає детальну інформацію штаб-квартира НАТО.

В альянсі наголосили, що цей проєкт є прикладом тісної трансатлантичної промислової співпраці, в якій провідну роль відіграють європейська та канадська промисловість, а також важливий внесок роблять американські компанії.

Президент Saab Міхаел Йоханссон запевнив, що в разі підписанні контракту з НАТО, постачання системи GlobalEye літаків може розпочатися у 2023 році з приблизною кількістю початкової можливості у 10 літаків. "Ціноутворення остаточно не узгоджено, бо ще немає контракту. Залежно від конфігурації, а також налаштованої інфраструктури, вартість літака приблизно від 400 до 450 млн євро", – деталізував він.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що сьогоднішня заява щодо Global Eye – "це великий день для НАТО, великий день для Saab, але також великий день для Швеції". "Як прем’єр-міністр, я безмежно пишаюся нашою потужною шведською оборонно-промисловою базою з інженерними навичками, які розвивалися протягом багатьох десятиліть", – наголосив він.

За словами Крістерссона, Швеція є "однією з небагатьох країн у світі, які можуть проектувати та виробляти широкий спектр передового оборонного обладнання – винищувачі, літаки спостереження, підводні човни, артилерійські системи та бойові машини". "Завдяки системі Global Eye НАТО отримує нову повітряну систему раннього попередження та управління світового класу. Це чудовий приклад міжнародної співпраці між союзниками НАТО у створенні найсучаснішого продукту", – додав прем’єр-міністр Швеції.