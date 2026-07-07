Комунальний центр адопції тварин переїжджає з ВДНГ на постійні локації через завершення терміну тимчасової оренди

Комунальний центр адопції тварин припинив роботу на території Національного комплексу “Експоцентр України” (ВДНГ) у Києві через непродовження договору оренди та повертається на свої постійні локації.

Як пояснює ВДНГ на своїй сторінці у Facebook, приміщення у спортивному кластері експоцентру було тимчасово надане у 2022 році на прохання КМДА для розміщення притулку КП “Київська міська лікарня ветеринарної медицини”, евакуйованого з Бородянки. В адміністрації Експоцентру зазначили, що заздалегідь попередили лікарню про відновлення реалізації затвердженої у 2017 році Концепції розвитку Експоцентру та необхідність звільнення площ для відновлення спортивної програми.

“Кілька місяців тому ми, як і домовлялися, завчасно попередили лікарню про відновлення спортпрограми та про те, що не продовжуватимемо договір на приміщення, і попросили розпочати переїзд. Керівництво лікарні поставилося до цього конструктивно й вже готує релокацію центру. Ми розуміємо занепокоєння багатьох: чи не стане тваринам складніше знаходити родини після переїзду. Напевно, популярність ВДНГ й справді допомагала знайомити з тваринками більше людей - і саме тому для нас теж важливо, щоб підтримка не залежала від конкретної локації”, - йдеться в публікації ВДНГ.

Керівництво ветеринарної лікарні також повідомило про релокацію. На її сторінці у Facebook повідомляється, що тварини перебуватимуть за адресами: м. Київ, вул. Героїв Енергетиків, 5А та с. Нове Залісся, вул. Студентська, 24.

Рішення про перенесення центру викликало занепокоєння серед користувачів соцмереж та зоозахисників через можливе ускладнення процесу адопції та додатковий стрес для тварин, оскільки одна з нових локацій розташована за межами міста. Громадські організації “Київське товариство захисту тварин "Щасливий берег" та “Правовий захист тварин” зареєстрували на сайті Київської міської ради петицію №14357 із вимогою скасувати рішення про закриття центру на ВДНГ та продовжити договір оренди.

Автори петиції наголошують, що розташування за межами столиці знизить кількість відвідувачів і шанси тварин знайти власників, а також зазначають, що умови на ВДНГ дозволяли виконувати вимоги статті 7 Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження” щодо забезпечення контактів тварин із людьми.

В адміністрації ВДНГ висловили сподівання, що підтримка мешканців центру та поширення інформації про них не припиняться після зміни локації.