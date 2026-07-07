Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Береза прокоментував накладення на нього санкцій РНБО

1 хв читати
Додати як джерело
Береза прокоментував накладення на нього санкцій РНБО

Позафракційний народний депутат VIII скликання та блогер Борислав Береза прокоментував накладення на нього санкцій Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

"…мати одночасні санкції від Путіна і Зеленського – це бінго! Цікаво, а як вони це пояснять? Бо за викривання корупції та за критику влади – це буде прям в яблучко", – написав він у Фейсбуці у вівторок.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський увів у дію два рішення РНБО від 2 липня про санкції проти Берези, російських пропагандистів, "Спілки письменників РФ" та постачальників обладнання для російського ВПК.

Указ №588/2026 стосується 15 фізичних осіб. Серед них 14 громадян Росії та один громадянин України, колишній позафракційний нардеп VIII скликання Борислав Береза.

#береза #рнбо #санкції
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

США оголосили про створення з чотирма європейськими країнами Центру техобслуговування PAC-3, можливість для виробництва - відкрита

США оголосили про створення з чотирма європейськими країнами Центру техобслуговування PAC-3, можливість для виробництва - відкрита

США оголосили про створення з європейцями Центру з технічного обслуговування ракет PAC-3. Наступний можливий крок – їх виробництво. Відповідне ого…

Читати
Зеленський заявив, що після зупинки ворога на суші та втрати РФ переваги на морі вирішальною стає боротьба в небі

Зеленський заявив, що після зупинки ворога на суші та втрати РФ переваги на морі вирішальною стає боротьба в небі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після того, як Україна зупинила російський наступ на суші та позбавила РФ переваги в західній части…

Читати