Береза прокоментував накладення на нього санкцій РНБО

Позафракційний народний депутат VIII скликання та блогер Борислав Береза прокоментував накладення на нього санкцій Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

"…мати одночасні санкції від Путіна і Зеленського – це бінго! Цікаво, а як вони це пояснять? Бо за викривання корупції та за критику влади – це буде прям в яблучко", – написав він у Фейсбуці у вівторок.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський увів у дію два рішення РНБО від 2 липня про санкції проти Берези, російських пропагандистів, "Спілки письменників РФ" та постачальників обладнання для російського ВПК.

Указ №588/2026 стосується 15 фізичних осіб. Серед них 14 громадян Росії та один громадянин України, колишній позафракційний нардеп VIII скликання Борислав Береза.