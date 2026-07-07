США оголосили про створення з чотирма європейськими країнами Центру техобслуговування PAC-3, можливість для виробництва - відкрита

США оголосили про створення з європейцями Центру з технічного обслуговування ракет PAC-3. Наступний можливий крок – їх виробництво.

Відповідне оголошення та церемонія підписання відбулося у вівторок в Анкарі на Форумі оборонної індустрії, який проходить на полях саміту НАТО.

США представляв заступник міністра оборони з питань закупівель та підтримки Майкл Даффі (Michael P. Duffey), представники Німеччини, Нідерландів, Польщі та Швеції.

"Сьогодні я з гордістю оголошую про важливу ініціативу, спрямовану на підтримку одного з найсучасніших у світі перевірених у бойових умовах протиповітряних та протиракетних перехоплювачів. Сполучені Штати та компанія Lockheed Martin, у партнерстві з Німеччиною, Нідерландами, Польщею та Швецією, створять у Європі центр технічного обслуговування ракет PAC-3", - оголосив він.

За словами Даффі, цей центр забезпечить регіональні можливості технічного обслуговування, ремонту, реконструкції та підтримки ракет PAC-3, "підвищуючи їх доступність, скорочуючи терміни ремонту та посилюючи оперативну готовність у різні терміни".

Президент Lockheed Martin Джей Пітман привітав "це важливе зобов’язання наших партнерів у США, Німеччині, Нідерландах, Польщі та Швеції". "Запропонований центр технічного обслуговування ракет PAC-3 підтримуватиме зростаючу спільноту союзників НАТО, які експлуатують перехоплювачі PAC-3. Ми спостерігаємо зростання попиту на ці можливості, зумовлене перевіреними в бойових умовах характеристиками. Це зміцнює регіональні мережі підтримки та допомагає розширити інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону", - заявив він.

Відповідаючи на запитання журналістів, заступник міністра оборони США зазначив, що місце розташування Центру ще не визначено. "Для нас велика честь мати тут усіх чотирьох партнерів, які допоможуть нам точно визначити, якою буде промислова підтримка", - повідомив він.

Даффі не виключив можливостей виробництва PAC-3 в Європі. "На початку цього року ми уклали угоду з Lockheed про потроєння виробництва в США. Ми вважаємо, що потенціал зростання для цього боєприпасу є значним. Ми залишаємо відкритою можливість для виробництва за межами кордонів США", - сказав він.