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Свириденко: Україна передала ЄС перелік західних компонентів, виявлених у російських ракетах

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Свириденко: Україна передала ЄС перелік західних компонентів, виявлених у російських ракетах

Україна передала Європейському Союзу перелік західних компонентів, виявлених у російських ракетах після останніх масованих атак, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко по результатам зустрічі зі спеціальним представником ЄС із питань санкцій Девідом О’Салліваном.

"Передали партнерам повний перелік західних компонентів, виявлених у російських ракетах, якими Росія завдавала останніх масованих ударів по Україні. Закликаємо ЄС не лише посилити контроль за експортом таких компонентів, а й ефективніше перекривати шляхи обходу санкцій через треті країни. Необхідно спільно посилювати економічного тиску на державу-агресора", – написала Свириденко в телеграм-каналі

Вона наголосила, що Україна очікує якнайшвидшого ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС і початку роботи над 22-им.

"Важливо розширювати персональні санкції проти осіб, причетних до російської агресії, та запроваджувати додаткові обмеження на експорт російської сировини. Наша мета – системно сприяти зменшенню фінансових ресурсів, які Росія спрямовує на продовження війни", – додала вона. 

Окремо прем’єрка наголосила на важливості санкцій щодо культурної та спортивної пропаганди РФ.

#свириденко #ракети #російські #єс
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