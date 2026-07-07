Оголошено про підозру представнику окупаційної "поліції" Херсонщини, що катував жінку

Так званому "т.в.о. командира комендантського взводу" окупаційної поліції у Херсонській області заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням – влітку 2022 року катував жінку до втрати нею свідомості, повідомила обласна прокуратура.

"Одним з тих, хто забезпечував придушення спротиву (навесні 2022 року – ІФ-У) був 47-річний підозрюваний, який влітку 2022 року обіймав посаду так званого "в.и.о. командира комендантского взвода Новокаховского городского отдела полиции ГУ МВД Херсонской области"", йдеться у повідомленні обласної прокуратури у Телеграмі у вівторок.

Наприкінці червня 2022 року підозрюваний, перебуваючи на території окупованої Каховської громади, разом з військовослужбовцями зс рф проводили обшук у помешканні місцевої жительки. Коли потерпіла увійшла до квартири, чоловік вдарив її по голові, від чого та втратила свідомість. Далі жінку привезли до захопленої будівлі, де підозрюваний розпочав допит. Він вимагав надати інформацію щодо наявності зброї та співпраці із ЗСУ.

Не отримавши бажаних відповідей, чоловік вдався до катування – під’єднав дроти до кінцівок потерпілої та, поступово збільшуючи напругу, подавав електрострум. Через кілька хвилин, задля посилення тортур, він перепідключив клеми до грудей жінки та подавав струм, поки вона не втратила свідомість.

Коли потерпіла прийшла до тями, військовослужбовці зс рф конвоювали її до сусідньої будівлі відділку поліції, де ув’язнили в одному із кабінетів.

У виснажливих умовах потерпіла провела майже три місяці – без меблів, місця для сну, з обмеженням у питній воді та їжі, без засобів гігієни та медичної допомоги. Лише у середині вересня 2022 року без пояснення будь-яких причин її відпустили.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП в Херсонській області.