В Одесі судитимуть підпільних виробників прикрас відомих брендів

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб, які налагодили повний цикл виробництва та збуту контрафактних ювелірних виробів всесвітньовідомих брендів, повідомляється на сайті відомства у вівторок.

Згідно з опублікованою інформацією, незаконний бізнес організував 57-річний одесит, зареєстрований як підприємець у сфері виробництва ювелірних виробів. Він облаштував підпільну майстерню в одному з житлових приміщень міста, де із золота та срібла виготовляли прикраси та аксесуари з незаконним використанням відомих логотипів. До діяльності чоловік залучив 50-річну жительку Одеси, разом з якою налагодив збут продукції через офіційно оформлений магазин в одному з торговельно-розважальних центрів (ТРЦ) міста, а також через соцмережі з доставкою поштою по Україні.

До БЕБ із заявою про порушення звернувся представник компанії-правовласниці торгової марки та повідомив, що група осіб незаконно використовує логотип всесвітньовідомої ювелірної компанії. За висновками експертизи, незаконне використання прав інтелектуальної власності завдало компанії збитків на суму майже 30 млн грн.

Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили підроблені золоті прикраси вартістю майже 4,6 млн грн та припинили діяльність виробничого цеху. З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на вилучене майно накладено арешт.

Обом фігурантам оголошено підозру за ч. 3 ст. 177 (порушення прав інтелектуальної власності) та ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг) Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи. Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років із позбавленням права займатися певною діяльністю та штрафом.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Одеська обласна прокуратура.