УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА на Миколаївщині

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав допомогу під час ліквідації наслідків російської атаки БпЛА у Миколаївському районі Миколаївської області.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Миколаївській області працював на місці ліквідації наслідків чергової атаки", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Волонтери провели обхід території для виявлення постраждалих, надали першу допомогу важкопораненому чоловікові. Вони також супроводжували проведення аварійно-рятувальних робіт та забезпечували питною водою рятувальників і постраждалих.

За інформацією ДСНС України, ввечері 6 липня внаслідок атаки російських безпілотників по одному з підприємств у Миколаївському районі виникла пожежа. Поранення отримав 59-річний чоловік, якого госпіталізували.