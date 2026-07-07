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УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА на Миколаївщині

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УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА на Миколаївщині
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав допомогу під час ліквідації наслідків російської атаки БпЛА у Миколаївському районі Миколаївської області.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Миколаївській області працював на місці ліквідації наслідків чергової атаки", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Волонтери провели обхід території для виявлення постраждалих, надали першу допомогу важкопораненому чоловікові. Вони також супроводжували проведення аварійно-рятувальних робіт та забезпечували питною водою рятувальників і постраждалих.

За інформацією ДСНС України, ввечері 6 липня внаслідок атаки російських безпілотників по одному з підприємств у Миколаївському районі виникла пожежа. Поранення отримав 59-річний чоловік, якого госпіталізували.

#миколаївщина #тчху #учх
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