"Нова пошта" підтвердила атаку на сортувальний термінал у Кривому Розі

Ворожа атака Кривого Рогу зранку у вівторок пошкодила сортувальний термінал лідера експрес-доставки в Україні "Нової пошти", йдеться у повідомленні компаній у телеграм.

"Найголовніше, що наші працівники не постраждали, адже на момент атаки всі перебували в укриттях, які облаштовані на території логістичного об’єкту… Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки", – зазначили у "Новій пошті".

Компанія уточнила, що детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом.

Крім того, у зв’язку з появою недостовірної інформації в інформаційному просторі "Нова пошта" повідомила, що попри атаку забезпечує безперервність логістичних процесів і тримає все під контролем.

"За роки повномасштабної війни ми побудували систему, яка дозволяє оперативно реагувати на подібні виклики. Компанія вже задіяла резервні логістичні схеми, тому наразі доставка відправлень здійснюється без суттєвих змін, а мережа працює у штатному режимі", – наголошується у релізі.

Згідно з ним, безпека працівників і клієнтів залишається безумовним пріоритетом компанії, тож у разі виникнення прямої загрози робота окремих об’єктів оперативно коригується відповідно до безпекової ситуації та рекомендацій компетентних органів.

"Ми відшкодуємо клієнтам втрачені відправлення. "Нова пошта", як і завжди, бере на себе повну відповідальність і компенсує клієнтам 100% оголошеної вартості відправлень, які постраждали внаслідок атак. Ми самостійно зв’яжемося з кожним власником пошкодженої посилки для оформлення виплат", – зауважили в компанії.

В "Новій пошті" уточнили, що клієнт також може особисто цілодобово звернутись із запитом на відшкодування до національного кол-центра компанії за номером 0-800-500-609.

Як повідомлялося, останнім часом удари ворога по терміналам та іншим активам "Нової пошти" стали систематичними. Так, напередодні ворог вранці пошкодив сортувальний термінал (ДАО) "Нової пошти" у сусідньому Дніпрі, а 2 липня росіяни ударили по логістичним центрам компанії в Києві та Запоріжжі.