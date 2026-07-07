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СБС в Азовському морі підбили 8 паливних танкерів, 1 суховантаж та 1 паром – Бровді

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СБС в Азовському морі підбили 8 паливних танкерів, 1 суховантаж та 1 паром – Бровді
Фото: https://t.me/robert_magyar

Сили безпілотних систем (СБС) у ніч проти понеділка, 7 липня, підбили в Азовському морі 10 великогабаритних танкерів тіньового флоту РФ – 8 паливних танкерів, 1 суховантаж та 1 паром.

"Тіньовий флот виходить з чату. 8 танкерів тіньового флоту рф впольовано та прикурено за 1 ніч пілотами "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра"", – написав командувач СБС ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді у Телеграмі у середу.

Як зазначив Бровді, "битва за бензин для Криму у Азовському морі триває".

За його словами, повітряний морський бій вночі 7 липня вийшов "на промисловий рівень лову: косяк з 8 танкерів з паливом, 1 сухогруз та 1 паром".

За оцінкою Бровді, танкери зазнали значних пошкоджень: "паливні лохані добряче попсуті, палають; санкціі з неба Волелюбного Українського Птаха СБС у дії"

Усі танкери ідентифіковано, знаходяться під міжнародними санкціями, дедвейтом по 7000 тон, довжиною по 140 метрів, 2006-2012 років побудови: Венера-3, Санар-1, Санар-17, Климена, Теті, Алексей Саврасов, Пенелопа, ще стосовно одного – з’ясовується.

Також, за словами Мадяра, протягом ночі 7 липня у оперативній глибині противника на ТОТ силами Птахів СБС результативно відпрацьовано 58 законних військових цілей.

#тіньовий_флот #ураження #танкери #сбс #бровді
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