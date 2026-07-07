ДТЕК повернув світло 19 тис. родин Київщини після атаки РФ в понеділок

ДТЕК заживив 19 тис. абонентів у Київській області, які були знеструмлені внаслідок атаки 6 липня.

"Київщина: 19 000 родин знову зі світлом після обстрілу", – написав енергохолдинг в Телеграм у вівторок.

Він зазначив, що у ніч на 6 липня наслідки чергового масованого обстрілу РФ були зафіксовані в Бучанському, Фастівському, Вишгородському та Броварському районах області.

ДТЕК звернув увагу, що енергетики почали ремонтні роботи відразу, як дозволила безпекова ситуація.

Як повідомлялося, унаслідок чергової атаки РФ 6 липня у Голосіївському, Дарницькому, Подільському та Оболонському районах Києва зафіксовано пошкодження низки житлових будинків та прибудинкових газових мереж. У зв’язку з цим АТ "Київгаз" тимчасово припинило розподіл газу до пошкоджених ударами РФ та ліквідовує наслідки атаки.