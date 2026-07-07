Пошуково-рятувальні роботи після російської атаки в Києві завершено, загинули 19 людей – ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи на місцях російської масованої атаки в Подільському та Дарницькому районах Києва завершено, надалі тривають аварійно-відновлювальні роботи, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"У Києві завершені пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах. Надалі тут тривають аварійно-відновлювальні роботи", – йдеться в повідомленні, яке було опубліковано на сторінці Facebook у вівторок.

За даними ДСНС, унаслідок російського масованого удару по столиці в ніч на 6 липня загинули 19 людей, зокрема одна дитина. Ще 61 людина дістала поранення, серед них семеро дітей.

До ліквідації наслідків атаки було залучено 394 рятувальників і 95 одиниць техніки. Рятувальники демонтували аварійні конструкції, вивезли понад 1,5 тис. тонн будівельного сміття та очистили будівельні конструкції на площі близько 305 кв. м.

У ДСНС додали, що наразі тривають демонтаж окремих аварійних конструкцій будинків і вивезення будівельного сміття.

Як повідомлялося, у ніч на 6 липня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

"Основний напрямок удару – Київ", – повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

Усього радіотехнічними військами ПС ЗСУ було зафіксовано 419 засобів повітряного нападу – 68 ракет і 351 БпЛА різних типів, в тому числі 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон"/"Онікс", 23 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 33 крилаті ракети Х-101, 6 крилатих ракет Калібр та 351 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія".