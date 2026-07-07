"Укрзалізниця" на фінальній стадії створення оператора інфраструктури "УЗ Інфра"

"Укрзалізниця" вже практично завершила внутрішню реструктуризацію та виокремлення вертикалей для кращого розуміння витрат та доходів цих сегментів, наразі у цьому процесі на фінальній стадії знаходиться створення оператора інфраструктури "УЗ Інфра", повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

"Ми зараз на фінальній стадії створення всередині нас оператори інфраструктури "УЗ Інфра". Вже відповідне рішення прийнято наглядовою радою: оці шість регіональних залізниць – всім муляють їх назви: Південно-Західна, Південна… – вони всі об’єднаються в єдиного оператора інфраструктури", – сказав Перцовський у подкасті "Що з економікою" Центру економічної стратегії (ЦЕС).

"Решта – пасажирська компанія, приміська компанія, локомотивна компанія – ці вертикалі вже побудовані з окремим внутрішнім балансом", – зазначив голова правління "Укрзалізниці".

Він нагадав, що пасажирськими перевезеннями оперує перевізник "Пасажирська компанія", на балансі якого всі вагони. Можливість окремого обліку, який проходить аудит компаній "Великої четвірки", стала особливо важливою із запровадженням урядом цього року експериментальної моделі компенсації суспільно важливих пасажирських перевезень (PSO).

"Щодо подальших кроків, зрозуміло, що ми взяли дуже чіткий курс на Європейський Союз. Там є певні норми щодо анбандлингу, хоча це не означає, що компанії взагалі розходяться в різні сторони. В Deutsche Bahn це все одно єдиний холдинг, просто виділені вертикалі, і є можливість доступу іншим перевізникам до інфраструктури – в такий спосіб це регулюється", – сказав Перцовський.

В той же час він наголосив, що наразі Україна має враховувати воєнні дії, щоб зберігати дуже чітку операційну злагодженість. За словами глави правління "Укрзалізниці", це підтвердила й нещодавня Конференція з відновлення України URC 2026 у Гданську, де європейські оператори на панелі про сталість та безпеку залізничних перевезень називали слабким місцем у своїх країнах такої операційної координації, особливо в кризових умовах.

"Резюмуючи, всередині ми готові. Основна суть розподілу виконана: є чіткий розподіл витрат… А подальше відкриття ринку буде йти певним темпом, який регулюється нашими європейськими, євроінтеграційними зобов’язаннями", – заявив очільник "Укрзалізниці".