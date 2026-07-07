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Мовному омбудсмену надійшло 1,5 тис. скарг і звернень за перше півріччя

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Мовному омбудсмену надійшло 1,5 тис. скарг і звернень за перше півріччя

За перше півріччя 2026 року до уповноваженої із захисту державної мови надійшло 1,5 тис. скарг і звернень щодо порушення мовного законодавства, 34% – з Києва, повідомили в Секретаріаті.

"У І півріччі 2026 року до Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1501 звернення громадян. Із них 1378 містили скарги щодо порушення вимог закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що на 12 звернень більше, ніж за аналогічний період минулого року", – йдеться в повідомленні омбудсмена.

Зазначається, що найбільше скарг традиційно надійшло з міста Києва (507), а до п’ятірки регіонів із найбільшою кількістю звернень також увійшли Одеська (254), Харківська (166), Дніпропетровська (122) та Київська (43) області.

Найчастіше громадяни повідомляли про порушення мовного законодавства у сфері функціонування вебсайтів та інтернет-представництв (364 скарги), реклами, вивісок та іншої публічної інформації (229), а також у сфері обслуговування (213), освіти (98), інформації про товари та послуги (98), культури (76), діяльності органів влади (70), медіа (69), охорони здоров’я (50), транспорту (27) та інших сфер.

Як повідомлялося, за перше півріччя 2025 року до мовного омбудсмена надійшло 1 410 звернень щодо порушення мовного законодавства, що на 348 більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У 2025 році мовному омбудсмену надійшло на 26% більше звернень, зокрема про порушення мовного законодавства, ніж у 2024 році.

#мовний_омбудсмен #скарги
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