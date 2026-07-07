Україна запровадила санкції проти екснардепа Берези та Союзу письменників РФ – указ президента

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 липня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

Відповідні укази №№587/2026 та 588/2026 опубліковані на сайті голови держави.

Одним указом запроваджені санкції проти 14 громадян РФ, зокрема, російських пропагандистів Максима Калашнікова, Іллі Туманова, Германа Садулаєва, депутатки Московської міської думи Марії Кисельової, а також проти одного громадянина України 0 колишнього позафракційного народного депутата України Верховної Ради VIII скликання, блогера Борислава Берези.

Крім цього, санкції запроваджені проти вісьмох юридичних осіб, серед яких громадські організації "Росія – країна можливостей", "Спілка письменників Росії", а також окремо регіональні відділення останньої, створені на тимчасово окупованих територіях України.

Другим указом запроваджені санкції проти 42 громадян РФ та 30 юридичних осіб-резидентів РФ – товариств з обмеженою відповідальністю та акціонерних товариств.

Як повідомляється на сайті президента України у вівторок, Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення щодо застосування санкцій проти постачальників обладнання для заводів російського ВПК, які виробляють компоненти для ракет, та проти російських пропагандистів.

"Зокрема, санкції застосовані щодо компаній, їхніх засновників і керівників, які виробляють високоточні верстати та обладнання до них для підприємств російського ВПК. Загалом у пакеті 30 юридичних і 42 фізичні особи", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, серед тих, проти кого застосовані обмеження, центр "Буревісник" та компанія "КАМ-Інжиніринг".

Також санкції введені проти 15 фізичних і 8 юридичних осіб, які підтримують агресивну політику РФ щодо України, наголошується в повідомленні.

"Санкції мають робити участь у підтримці російської воєнної машини токсичною та економічно невигідною", – зазначив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.