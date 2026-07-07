Київ четвертий рік поспіль увійшов до десятки найгірших міст для життя за версією EIU

Київ четвертий рік поспіль увійшов до десятки найнекомфортніших для життя міст, посівши 166 місце зі 173, повідомляється в дослідженні Economist Intelligence Unit (EIU).

Так, столиця України погіршила свій результат порівняно з 2025 роком, коли посіла 165 місце у рейтингу.

Згідно зі звітом, Київ отримав 45 балів зі 100. Зокрема, стабільність життя (загрози воєнних, громадянських конфліктів, рівень злочинності) експерти оцінили в 40 балів, доступність і якість охорони здоров’я – 42 бали, культурне життя і середовище (включно з факторами корупції, цензури, клімату) – 53 бали, освіту – 75 балів, інфраструктуру – у 27 бали.

"Сусідами" Києва за рейтингом стали столиця Зімбабве Хараре і столиця Папуа - Нової Гвінеї Порт-Морсбі.

Звання найкомфортнішого для життя міста у 2026 році отримав Копенгаген, зазначає EIU. У десятці лідерів ще три європейські міста – Відень, Цюріх і Женева, три австралійських – Мельбурн, Сідней і Аделаїда, два японських – Осака і Токіо, а також канадський Ванкувер.