Вісьмох учасників міжнародної наркомережі затримано в Україні – Кравченко

Правоохоронці України, Словаччини та Чехії за участі Європолу і Євроюсту викрили транснаціональне злочинне угруповання, яке організувало канал психотропних речовин до країн Європи й України, серед фігурантів з української сторони – екс помічник народного депутата VIII скликання та учитель, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"У межах роботи спільної слідчої групи України, Словаччини та Чехії за участі Європолу і Євроюсту ми викрили та знешкодили транснаціональне злочинне угруповання, яке організувало канал психотропних речовин до країн Європи й України", – написав Кравченко у Телеграмі у вівторок.

За даними слідства, йдеться про незаконний збут щонайменше 50 кг метамфетаміну та 2 кг кокаїну. Прибуток злочинної групи лише від збуту метамфетаміну сягнув майже 950 тисяч євро.

Кравченко розповів деякі деталі слідства. За його словами, до України наркотики контрабандою потрапляли через Закарпаття. Для перевезення використовували автомобілі та рейсові автобуси, а психотропні речовини щоразу маскували по-різному: ховали на тілі кур’єрів, у дитячих іграшках, побутових речах та інших предметах. Далі їх збували через мережу дилерів.

Організатором української ланки, за даними слідства, був 52-річний житель Мукачева, який тривалий час працював помічником народного депутата України VIII скликання. Серед активних учасників також колишній охоронець цього народного депутата та депутат однієї з місцевих громад Ужгородського району, який одночасно працював учителем.

Під час першого етапу операції правоохоронці повністю встановили структуру угруповання, задокументували канали контрабанди та провели міжнародну контрольовану поставку метамфетаміну з Праги через Словаччину до Ужгорода. Лише тоді було вилучено майже 4 кг метамфетаміну вартістю понад 8 млн грн.

"Другий етап відбувся одночасно в Україні, Словаччині та Чехії. Понад 113 обшуків. 20 затриманих. В Україні затримано вісьмох учасників угруповання, проведено понад 80 обшуків. Усі підозрювані перебувають під вартою. Під час слідчих дій вилучено наркотичні засоби, зброю, боєприпаси, безпілотники, обладнання для ботоферми, близько 30 кг золотих і срібних виробів, готівку, транспортні засоби та інші речові докази", – написав Кравченко.

За його даними, загальна вартість вилучених наркотичних речовин становить майже 12 млн грн.