Під Києвом знайшли тіло жінки, яку підозрювали в замаху на Єрмолаєва в Монако – ЗМІ

Під Києвом 6 липня знайшли тіло жінки, яку підозрювали у замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена з Дніпра Вадима Єрмолаєва, повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

"Під Києвом 6 липня знайшли тіло жінки, яку підозрювали у замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва. За даними співрозмовників УП, тіло жінки виявили близько 23:00 6 липня", – йдеться в повідомленні на сайті видання у вівторок.

З посиланням на джерела повідомляється, що жінку застрелили. Тіло було закопане.

Інше джерело УП у правоохоронних органах повідомило, що у справі вже затримали двох підозрюваних. Один із них є чинним офіцером Головного управління розвідки, інший – колишнім співробітником правоохоронних органів

Як повідомлялося, 29 червня близько 21:00 внаслідок вибуху в Монако постраждали три особи, двоє з яких отримали важкі поранення. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Генпрокуратура Монако розпочала розслідування за фактом замаху на вбивство та встановлення вибухового пристрою в громадському місці. ЗМІ повідомляли, що слідство в Монако у справі про замах на Єрмолаєва розглядає версію про причетність СБУ.

Інтерпол оголосив 39-річну громадянку України Анастасію Березовську у розшук як підозрювану в організації вибуху у понеділок в Монако, внаслідок якого олігарх українського походження Вадим Єрмолаєв, його супутниця та 13-річний син отримали серйозні поранення. Були опубліковані прикмети підозрюваної, записи з камер спостереження поширювалися в соціальних мережах.

Повідомлялося, що жінку бачили в Німеччині після того, як по всій Європі розпочалися її пошуки. Згідно з внутрішньою службовою запискою поліції Монако, "ця особа, ймовірно, маскується таким чином, що виглядає як чоловік".

Спецпідрозділи поліції провели обшук у квартирі Березовської в Німеччині, також було обшукано та вилучено автомобіль, яким користувалася жінка. Докази було передано органам влади Монако.

Слідчі припускають, що підозрювана діяла не сама. Тим часом вони затримали двох чоловіків. Однак, оскільки вони, ймовірно, не брали активної участі у скоєнні злочину, їх відпустили.

3 липня Офіс генерального прокурора України повідомив, що ініціює створення міжнародної слідчої групи за фактом замаху на умисне вбивство трьох осіб, серед яких дитина, у Монако. Відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 11 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб, на замовлення. Офіс генпрокурора перебуває у взаємодії з компетентними органами Монако та іншими іноземними партнерами для обміну інформацією і координації подальших процесуальних дій.

Єрмолаєв – засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників міста. Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 2019 році він відмовився від українського громадянства на користь Кіпру. Він проживає в князівстві Монако щонайменше з 2021 року, перебуває під санкціями в Україні з грудня 2023 року за підприємницьку діяльність в окупованому Криму.