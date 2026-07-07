На Донеччині внаслідок обстрілу ремонтної бригади поранення отримали 12 чоловік – Міненерго

На Донеччині під час виконання аварійно-відновлювальних робіт ремонтна бригада потрапила під російський обстріл, повідомило Міністерство енергетики України у вівторок.

"Внаслідок атаки поранення отримали 12 працівників. Постраждалих доставлено до лікарні, де їм надається уся необхідна медична допомога", – зазначили у відомстві.

За інформацією Міненерго, станом на ранок 7 липня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об’єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Херсонській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Окрім того, через негоду без електропостачання залишається 20 населених пунктів на Сумщині. Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням.

Застосування обмежень у вівторок не прогнозується.