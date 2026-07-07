Кількість постраждалих у Києві у ніч проти 6 липня зросла до 76 осіб – мер

Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Києву в ніч на 6 липня зросла до 76 осіб, повідомив мер Віталій Кличко.

"Постраждали в столиці 76 людей. 24 із них перебувають сьогодні в стаціонарах лікарень. У тому числі – двоє дітей", – написав він у Телеграмі у вівторок.

Раніше повідомлялося про 19 загиблих та 58 постраждалих.

Також Кличко надав подробиці щодо деблокування тіла у Дарницькому районі, про що вже повідомляла Державна служба з надзвичайних ситуацій раніше у цей день. "Вночі рятувальники дістали з-під завалів у будинку в Дарницькому районі тіла 12-річного хлопчика та його мами", – написав Кличко.

"Сьогодні в Києві оголошений День жалоби в пам’ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", – додав мер Києва.