Померла одна з постраждалих внаслідок удару дрона по маршрутці в Херсоні 1 липня, жертв вже троє

Кількість жертв влучання російського безпілотника в маршрутний автобус у Херсоні 1 липня зросла до трьох: у лікарні померла одна з поранених, повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У лікарні померла жінка, яка зазнала тяжких поранень під час російської атаки на маршрутне таксі у Центральному районі Херсона вранці 1 липня… Таким чином кількість жертв цього цинічного російського удару по громадському транспорту зросла до трьох", – написав Прокудін в Телеграм у вівторок.

За його словами, померлій було 52 роки, медики увесь цей час боролися за її життя. "Вона дістала вибухову травму, тяжке поранення черева та травматичну ампутацію руки. На жаль, врятувати її не вдалося. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої", – написав очільник обладміністрації.

Ще 11 жителів Херсона тоді отримали поранення, повідомив Прокудін.

Як повідомлялося, російські війська атакували з дрона цивільне маршрутне таксі №14 у Центральному районі Херсона близько 7:00 в середу. На той момент було відомо, що загалом унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей і ще семеро дістали мінно-вибухові травми.