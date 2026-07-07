Держспецзв'язку попереджає про нову шахрайську схему – нібито компенсацію за відключення е/е

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) попередила про шахрайську схему під виглядом грошової компенсації громадянам за тривалі відключення електроенергії, яка поширюється в соціальних мережах.

"У соцмережах поширюються повідомлення про нібито грошові виплати за тривалі відключення електроенергії. Користувачам пропонують перейти за посиланням і оформити заявку на отримання компенсації. Це чергова шахрайська маніпуляція з метою заволодіння коштами довірливих громадян", – йдеться у повідомленні Держспецзв’язку в Телеграмі у вівторок.

У відомстві роз’яснили що відбувається, якщо перейти за посиланням. Таке посилання як правило веде на фішинговий сайт, створений для викрадення персональних і банківських даних. На підробленому сайті вас попросять ввести конфіденційну інформацію: логін і пароль до інтернет-банкінгу; номер платіжної картки та термін її дії; CVV-код і навіть PIN-код; номер телефону, дату народження.

"Отримавши ці дані, шахраї зможуть отримати доступ до вашого інтернет-банкінгу зі свого пристрою та викрасти ваші кошти", – зазначено у повідомленні.

Держспецзв’язку радить не переходити за підозрілими посиланнями з повідомлень, перевіряти інформацію через офіційні джерела, нікому не повідомляти логін і пароль до банкінгу, PIN-код від платіжної картки та CVV-код.