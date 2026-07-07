Депутата сільради з Прикарпаття засуджено до 9 років за привласнення 2,5 млн грн зарплат вчителів

Бухгалтера, депутата Загвіздянської сільської ради Івано-Франківського району, який привласнив понад 2,5 млн грн із зарплатного фонду освітян, засуджено до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Івано-Франківської окружної прокуратури довели в суді вину 35-річного депутата Загвіздянської сільської ради, який привласнив понад 2,5 млн грн із зарплатного фонду освітян. Вироком від 29 червня чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграмі у вівторок.

Вироком також перебачено конфіскацію всього належного майна фігуранта та позбавлення його на три роки права обіймати посади, пов’язані з фінансовим, податковим і управлінським обліком чи фінансово-господарською діяльністю.

За даними слідства, у 2021-2023 роках депутат працював бухгалтером у трьох навчальних закладах, у частині з них – неофіційно. Маючи доступ до фінансових документів, він систематично підробляв зарплатні відомості та нараховував завищені виплати собі й родичам, яких фіктивно працевлаштував у ці заклади. У такий спосіб із зарплатного фонду освітян було привласнено понад 2,5 млн грн.

Схему викрив один із директорів навчального закладу. Після цього обвинувачений нелегально виїхав за кордон і майже рік перебував у міжнародному розшуку. Наприкінці 2025 року його затримали в Чехії та екстрадували в Україну.

У суді чоловік визнав провину лише частково, стверджуючи, що не планував злочин заздалегідь, а просто "не встояв перед спокусою" через повну відсутність фінансового контролю з боку керівництва навчальних закладів.

Сторона обвинувачення надала суду достатньо доказів, які повністю доводять вину фігуранта за всіма інкримінованими йому статтями. Вирок набере законної сили після закінчення строку на його апеляційне оскарження.