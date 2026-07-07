Ворожим обстрілом пошкоджено історичний вітряк у Музеї народної архітектури та побуту в Києві

Російська ракетна атака завдала шкоди Національному музею народної архітектури та побуту України у ніч із 5 на 6 липня, зокрема, вибухова хвиля пошкодила музейний експонат – вітряк із села Юнаківка Сумської області, датований 1933-1934 роками, який входить до експозиції "Полісся", повідомляє Міністерство культури України.

"Пошкодження зафіксувала Національна поліція України. Наразі працівники музею здійснюють оцінку пошкоджень та готують документацію, яка потрібна для проведення ремонтних та реставраційних робіт", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що фахівці музею встановили зміщення шатрової частини (даху) вітряка відносно основної конструкції.

Крім того, вибухова хвиля пошкодила лопаті (крила) та їхні кріплення. За висновком спеціалістів, ці елементи не підлягають відновленню.

"Вітряк із Юнаківки пережив десятиліття історії, зберігав пам’ять про життя цілих поколінь українців, а сьогодні вночі постраждав від російської агресії. Це черговий злочин проти нашої спадщини та ще одне свідчення системної війни росії проти української культури. Міністерство культури України фіксує наслідки атаки, координує роботу із захисту пам’ятки та продовжує інформувати міжнародних партнерів про злочини росії проти української культури", – цитує віцепрем’єрку з гуманітарної політики України – міністерку культури України Тетяну Бережну пресслужба.

Вітряк із села Юнаківка є цінним зразком дерев’яного млинарства першої половини ХХ століття та важливою складовою експозиції "Полісся", яка представляє традиційну архітектуру й побут українського регіону.